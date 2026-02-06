Negócios

Uma das famílias mais ricas do Brasil fatura R$ 3,7 bilhões com madeira

Daniel Giussani

6 de fevereiro de 2026 às 09:49

Leo Madeiras/ Facebook/Divulgação

Controlada pela família Seibel, a Leo Madeiras é a maior distribuidora do setor na América Latina, com mais de 130 lojas, presença em 22 estados e faturamento de R$ 3,7 bilhões.

Leo Madeiras/Divulgação

A empresa nasceu como uma pequena madeireira na Rua do Gasômetro, em São Paulo, e atravessou três gerações até se tornar líder nacional no segmento.

Leo/Divulgação

Desde 2013, sob o comando de Andrea Seibel, a Leo entrou em um ciclo intenso de crescimento, abrindo 25 lojas em dois anos e investindo R$ 50 milhões em logística.

A estratégia é avançar sobre “white spaces”: regiões com demanda por marcenaria, mas ainda sem presença da marca, sempre com foco no longo prazo.

Além de vender insumos, a Leo passou a oferecer crédito, treinamentos, plataformas digitais, showrooms e programas de fidelidade. A meta é ser “a casa do marceneiro”.

Leo Madeiras/ Facebook/Divulgação

Consumo pressionado, informalidade e custos elevados são obstáculos. Mesmo assim, a empresa aposta na profissionalização do setor e na expansão contínua.