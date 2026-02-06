Uma das famílias mais ricas do Brasil fatura R$ 3,7 bilhões com madeira

6 de fevereiro de 2026 às 09:49
Controlada pela família Seibel, a Leo Madeiras é a maior distribuidora do setor na América Latina, com mais de 130 lojas, presença em 22 estados e faturamento de R$ 3,7 bilhões.
A empresa nasceu como uma pequena madeireira na Rua do Gasômetro, em São Paulo, e atravessou três gerações até se tornar líder nacional no segmento.
Desde 2013, sob o comando de Andrea Seibel, a Leo entrou em um ciclo intenso de crescimento, abrindo 25 lojas em dois anos e investindo R$ 50 milhões em logística.
A estratégia é avançar sobre “white spaces”: regiões com demanda por marcenaria, mas ainda sem presença da marca, sempre com foco no longo prazo.
Além de vender insumos, a Leo passou a oferecer crédito, treinamentos, plataformas digitais, showrooms e programas de fidelidade. A meta é ser “a casa do marceneiro”.
Consumo pressionado, informalidade e custos elevados são obstáculos. Mesmo assim, a empresa aposta na profissionalização do setor e na expansão contínua.