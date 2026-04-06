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Maior arena de shows do Brasil abre em Porto Alegre com investimento de R$ 40 milhões

Daniel Giussani

6 de abril de 2026 às 17:52

Divulgação/

Porto Alegre vai voltar a testar sua força no entretenimento ao vivo. A responsável por essa tentativa é a FLY 51, arena multiuso inaugurada no último sábado, dentro do sítio do Aeroporto Salgado Filho.

O projeto reúne diversas empresas em um investimento de R$ 40 milhões. A arena tem 27.000 metros quadrados e capacidade para até 15.000 pessoas.

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“A FLY 51 marca um novo momento para o entretenimento na região. Conseguimos desenvolver um espaço preparado para múltiplos formatos, com foco em experiência", afirma Tiago Escher, fundador da TE2 Hospitality Group.

Em 2024, a área da arena foi tomada pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, o que atrasou o cronograma e pesou no orçamento. Agora, o desafio é criar demanda de shows na região.

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A inauguração, com show da dupla Zé Neto & Cristiano, funcionou como primeiro teste operacional. A casa abriu com grande público e já engata uma sequência de eventos. Neste sábado, recebe Sorriso Maroto e Turma do Pagode, sinalizando uma estratégia de ocupação diversificada.

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