Maior arena de shows do Brasil abre em Porto Alegre com investimento de R$ 40 milhões

6 de abril de 2026 às 17:52
Porto Alegre vai voltar a testar sua força no entretenimento ao vivo. A responsável por essa tentativa é a FLY 51, arena multiuso inaugurada no último sábado, dentro do sítio do Aeroporto Salgado Filho.
O projeto reúne diversas empresas em um investimento de R$ 40 milhões. A arena tem 27.000 metros quadrados e capacidade para até 15.000 pessoas.
“A FLY 51 marca um novo momento para o entretenimento na região. Conseguimos desenvolver um espaço preparado para múltiplos formatos, com foco em experiência", afirma Tiago Escher, fundador da TE2 Hospitality Group.
Em 2024, a área da arena foi tomada pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, o que atrasou o cronograma e pesou no orçamento. Agora, o desafio é criar demanda de shows na região.
A inauguração, com show da dupla Zé Neto & Cristiano, funcionou como primeiro teste operacional. A casa abriu com grande público e já engata uma sequência de eventos. Neste sábado, recebe Sorriso Maroto e Turma do Pagode, sinalizando uma estratégia de ocupação diversificada.