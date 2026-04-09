Empresa que trata de cidadania italiana se reinventa após mudança em lei

9 de abril de 2026 às 21:16
No caso da Itália, o Brasil reúne uma das maiores populações de descendentes italianos fora do país. Já Portugal conta com uma forte relação histórica com o Brasil e o idioma em comum
Desde o primeiro contato, a empresa realiza uma pré-análise genealógica para entender a viabilidade do caso antes mesmo da contratação
Desde a fundação, a Vicenza Cidadania já atendeu mais de 8 mil clientes, entre brasileiros que vivem no país e também no exterior, em países como Irlanda e Austrália
No geral, há três perfis principais de pessoas que buscam os serviços da empresa. O mais recorrente é o dos "sonhadores"
Também há os jovens entre 20 e 30 anos, que buscam a cidadania com foco em carreira internacional e experiências fora do Brasil. Esse público costuma ter uma visão mais prática e imediata dos benefícios