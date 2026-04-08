Negócios

É o fim das livrarias? Empreendedora cresce mesmo com gigantes digitais

Gabriella Uota

8 de abril de 2026 às 21:19

Thinkstock/Você S/A

Durante anos, o e-commerce ameaçou livrarias independentes. Em 2023, as vendas de livros no Brasil caíram 8%, segundo a Nielsen BookData.

Amazon/Divulgação

Gigantes digitais dominaram o mercado, reduzindo o fluxo nas lojas físicas. Ainda assim, alguns negócios reagiram e cresceram de forma consistente.

Agencia Press South/Getty Images

Renee DeLuca, da WordsWorth Books, elevou vendas por quatro anos. Ela mudou a relação com clientes e o papel da livraria.

Leandro Fonseca/Exame

A loja virou espaço comunitário com eventos, clubes e atividades. Também passou a vender online, ampliando alcance e faturamento.

Não é o fim das livrarias

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