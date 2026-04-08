É o fim das livrarias? Empreendedora cresce mesmo com gigantes digitais

8 de abril de 2026 às 21:19
Durante anos, o e-commerce ameaçou livrarias independentes. Em 2023, as vendas de livros no Brasil caíram 8%, segundo a Nielsen BookData.
Gigantes digitais dominaram o mercado, reduzindo o fluxo nas lojas físicas. Ainda assim, alguns negócios reagiram e cresceram de forma consistente.
Renee DeLuca, da WordsWorth Books, elevou vendas por quatro anos. Ela mudou a relação com clientes e o papel da livraria.
A loja virou espaço comunitário com eventos, clubes e atividades. Também passou a vender online, ampliando alcance e faturamento.
Não é o fim das livrarias