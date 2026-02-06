Beto Carrero World: conheça o plano de expansão de R$ 2 bilhões no parque

6 de fevereiro de 2026 às 09:29
O Beto Carrero World vai investir R$ 2 bilhões nos próximos quatro anos para dobrar o número de visitantes até o fim da década. A meta é transformar o maior parque da América Latina em um verdadeiro resort de entretenimento.
O plano tem duas frentes principais: ampliar áreas temáticas com personagens infantis e construir hotéis dentro do próprio complexo, em Penha (SC). O investimento será feito com recursos próprios e parcerias.
Em 2025, o parque faturou R$ 660 milhões, alta de 14%, e recebeu 2,9 milhões de visitantes. “Estamos na melhor fase da nossa carreira”, afirma Alex Murad, presidente do Beto Carrero, à EXAME.
Entre as novidades, estão uma área do Bob Esponja, uma nova montanha-russa — a mais cara do Hemisfério Sul —, um espaço da Galinha Pintadinha e outras atrações infantis. A estratégia é aumentar o tempo de permanência e o gasto dos visitantes.
A segunda aposta é a construção de hotéis temáticos dentro do parque, com três torres de 200 quartos cada. A ideia é que o visitante acorde praticamente dentro das atrações, como nos complexos da Disney e da Universal.
Com isso, o Beto Carrero quer deixar de ser apenas um passeio de um dia e se consolidar como um resort completo de entretenimento, aproveitando o crescimento do turismo no Brasil e o aumento do consumo no setor.