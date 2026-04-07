Após investimento bilionário no surfe, Ronaldo Fenômeno aposta em clube de tênis e padel

7 de abril de 2026 às 21:39
Ronaldo Nazário amplia seus negócios e aposta no mercado de esportes de raquete. O projeto Galácticos Rackets mira o crescimento do tênis e do padel no Brasil.
O país registra alta na prática dessas modalidades, impulsionada por maior acesso a equipamentos. A demanda cresce junto com a necessidade por infraestrutura de qualidade.
O projeto se divide em clube exclusivo, arenas tecnológicas e uma frente social. A proposta combina esporte, lifestyle, comunidade e democratização do acesso.
A expansão prevê sete unidades iniciais e investimento de R$ 25 milhões. As primeiras inaugurações começam em 2026, com maior escala prevista para 2027.