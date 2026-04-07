Ultimato de Trump ao Irã vence nesta terça; entenda o que está em jogo

7 de abril de 2026 às 08:29
O presidente Donald Trump encontrou no Irã o maior desafio de seu governo até agora, ao iniciar uma guerra que se aproxima de 40 dias
Às 21h (horário de Brasília), vence o prazo que Trump deu para que o Irã aceite um acordo e reabra o Estreito de Ormuz.
Em caso de recusa, o presidente ameaçou fazer um ataque tão forte que levaria o país de volta à "idade da pedra"
O líder americano já deu outros ultimatos nas últimas semanas, que foram prorrogados, o que gera dúvidas se um novo adiamento será anunciado nesta terça
Na terça, os iranianos negaram uma proposta de cessar-fogo, pois o governo do país quer um "fim definitivo" ao conflito. O país ofereceu um plano de acordo com dez pontos, que os americanos teriam rejeitado, segundo o The New York Times
Israel também segue realizando bombardeios no Irã e ataques no sul do Líbano, contra alvos que Tel Aviv diz terem ligações com o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, em mais um sinal de que o fim do conflito ainda parece distante.