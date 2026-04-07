Por que Trump recuou e concordou em cessar-fogo com o Irã?

7 de abril de 2026 às 21:13
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou com a proposta do Paquistão em suspender os ataques contra o Irã por duas semanas.
A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, 7, antes de expirar o prazo estabelecido pelo presidente americano para o regime de Teerã reabrir o estreito de Ormuz.
Segundo o presidente americano, a decisão foi tomada após os Estados Unidos concluírem que alcançaram seus objetivos com o conflito no Oriente Médio e que estão próximos de um acordo de paz com Teerã.
O republicano também ressaltou que, durante as negociações, os pontos de divergência entre os dois países para o acordo de cessar-fogo foram superados. Com a suspensão dos ataques, Trump espera acelerar a conclusão do tratado.
Após a declaração de Trump, o Irã confirmou o acordo com os Estados Unidos e afirmou que permitirá a reabertura do Estreito de Ormuz por um período inicial de duas semanas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu mais cedo uma ameaça ao Irã, afirmando que “toda civilização morrerá esta noite” caso o Estreito não fosse reaberto e não houvesse acordo até as 21h (horário de Brasília) desta terça-feira.
"Uma civilização inteira vai morrer esta noite, para nunca mais ser recuperada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai", escreveu o republicano em publicação na Truth Social.
Os atritos envolvem o controle de uma das principais rotas marítimas globais, responsável pelo transporte de 20% do petróleo mundial.
Os preços do petróleo bruto dos EUA despencaram na noite de terça-feira após o presidente americano Donald Trump concordar em suspender os ataques ao Irã por duas semanas.
O contrato do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio caiu mais de 15%, para US$ 95,33 por barril, às 20h (horário do leste dos EUA).
Os impactos da decisão da Casa Branca foram sentidos também no mercado brasileiro. Os ADRs (recibo de ações negociado na Bolsa de Nova York) da Petrobras caíram 7% no after market e chegou a US$ 20,71.