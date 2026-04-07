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Por que Trump recuou e concordou em cessar-fogo com o Irã?

Mateus Omena

7 de abril de 2026 às 21:13

Heather Diehl/Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou com a proposta do Paquistão em suspender os ataques contra o Irã por duas semanas.

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A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, 7, antes de expirar o prazo estabelecido pelo presidente americano para o regime de Teerã reabrir o estreito de Ormuz.

Brendan Smialowski/AFP/

Segundo o presidente americano, a decisão foi tomada após os Estados Unidos concluírem que alcançaram seus objetivos com o conflito no Oriente Médio e que estão próximos de um acordo de paz com Teerã.

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O republicano também ressaltou que, durante as negociações, os pontos de divergência entre os dois países para o acordo de cessar-fogo foram superados. Com a suspensão dos ataques, Trump espera acelerar a conclusão do tratado.

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Após a declaração de Trump, o Irã confirmou o acordo com os Estados Unidos e afirmou que permitirá a reabertura do Estreito de Ormuz por um período inicial de duas semanas.

Sasan / Middle East Images / AFP /Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu mais cedo uma ameaça ao Irã, afirmando que “toda civilização morrerá esta noite” caso o Estreito não fosse reaberto e não houvesse acordo até as 21h (horário de Brasília) desta terça-feira.

ATTA KENARE / AFP/Getty Images

"Uma civilização inteira vai morrer esta noite, para nunca mais ser recuperada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai", escreveu o republicano em publicação na Truth Social.

Sahar AL ATTAR / AFP/Getty Images

Os atritos envolvem o controle de uma das principais rotas marítimas globais, responsável pelo transporte de 20% do petróleo mundial.

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Os preços do petróleo bruto dos EUA despencaram na noite de terça-feira após o presidente americano Donald Trump concordar em suspender os ataques ao Irã por duas semanas.

Anton Petrus/Getty Images

O contrato do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio caiu mais de 15%, para US$ 95,33 por barril, às 20h (horário do leste dos EUA).

Agência Petrobras/Divulgação

Os impactos da decisão da Casa Branca foram sentidos também no mercado brasileiro. Os ADRs (recibo de ações negociado na Bolsa de Nova York) da Petrobras caíram 7% no after market e chegou a US$ 20,71.

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