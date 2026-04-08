Como estão as negociações entre EUA e Irã após promessa de cessar-fogo?

8 de abril de 2026 às 21:32
O Conselho Supremo de Segurança do Irã informou quarta-feira, 8, que as tratativas com os Estados Unidos terão início na sexta-feira, 10, em Islamabade, no Paquistão.
O convite para o encontro das delegações foi feito diretamente pelo primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.
As conversas ocorrem após os Estados Unidos aceitarem interromper os ataques ao Irã por um período de duas semanas, desde que Teerã permita a reabertura do Estreito de Ormuz.
O presidente dos EUA, Donald Trump, comunicou o cessar-fogo nesta terça-feira, poucas horas antes do limite estabelecido por ele ao Irã.
No entanto, nesta manhã, Teerã decidiu bloquear novamente o Estreito de Ormuz e ameaçou atacar embarcações que tentarem atravessá-lo sem autorização do governo iraniano.
O bloqueio foi anunciado após novos ataques de Israel no Líbano. Segundo a Fars, Teerã avalia abandonar o cessar-fogo recente, que previa a suspensão de ataques por duas semanas.
O acordo, mediado pelo Paquistão, incluía operações em múltiplas frentes, inclusive no território libanês. Autoridades paquistanesas haviam indicado que o Líbano fazia parte da trégua, mas o Exército israelense afirmou que seguirá com ações contra o Hezbollah.
Na tarde desta quarta-feira, 8, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o presidente Donald Trump está enviando sua equipe de negociação a Islamabad para conversas neste fim de semana.
A equipe será liderada pelo vice-presidente JD Vance, pelo enviado especial Witkoff e por Jared Kushner