China lança a maior escada rolante ao ar livre do mundo; veja fotos

8 de abril de 2026 às 15:34
A China colocou em operação o que é considerado o sistema de escadas rolantes ao ar livre mais longo do mundo. O projeto, batizado de “Deusa”, fica em Wushan, na região montanhosa de Chongqing, às margens do rio Yangtze.
O trajeto tem quase 1 km de extensão, reúne mais de 20 escadas rolantes e elevadores e leva cerca de 21 minutos para ser percorrido.
“Até onde sei, não há projetos semelhantes em todo o país, que superem ou se igualem ao nosso”, disse Huang Wei, chefe da equipe de design, ao jornal britânico Financial Times.
Atualmente, cerca de 9 mil pessoas utilizam o sistema todos os dias. O acesso custa 3 yuans (R$ 2,24) por hora de uso em um único sentido. Antes da instalação, o trajeto podia levar até uma hora de carro em horários de pico.