Esporte

Após faturar R$ 32 bi, LaLiga vê o Brasil como nova fronteira. Mas enfrenta a pirataria

Mateus Omena

6 de abril de 2026 às 13:17

Oscar J. Barroso/Europa Press /Getty Images

A estratégia da LaLiga para crescer no Brasil entrou em uma nova fase — e não passa mais apenas pela transmissão dos jogos.

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Com investimentos em conteúdo digital, parcerias locais e iniciativas culturais, a liga espanhola tenta se reposicionar em um dos mercados mais relevantes do mundo para o futebol.

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Depois de quase uma década de presença no país, a avaliação interna é clara: tratar o Brasil como uma espécie de "cliente premium" diante da forte disputa no mercado de transmissões esportivas.

Agora, a aposta é em uma operação dedicada, com linguagem, estratégia e produtos adaptados ao comportamento do torcedor brasileiro.

Diego Souto/Getty Images

Com mais de 200 milhões de habitantes e forte conexão histórica com o futebol espanhol — impulsionada pela presença de ídolos brasileiros na liga — o país se tornou peça-chave na expansão internacional da LaLiga.

LaLiga/Divulgação

“Estamos num ponto de virada”, afirma Marc Tarradas, diretor da LaLiga na América Latina, em entrevista à EXAME.

A mudança de abordagem começa por uma leitura mais sofisticada do país. Para Tarradas, o Brasil não pode ser tratado em um bloco latino-americano homogêneo.

Michael Regan/Getty Images

"O Brasil é praticamente um subcontinente com uma cultura, um consumo de futebol e uma população completamente diferentes do resto da América Latina. Por isso, nossa operação aqui é diferenciada e o investimento em conteúdo digital é a prioridade".

Os investimentos no mercado brasileiro fazem parte de uma frente de expansão global da LaLiga, em meio à ampliação dos torcedores de seus clubes e crescimento de receita e lucro.

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