Após faturar R$ 32 bi, LaLiga vê o Brasil como nova fronteira. Mas enfrenta a pirataria

6 de abril de 2026 às 13:17
A estratégia da LaLiga para crescer no Brasil entrou em uma nova fase — e não passa mais apenas pela transmissão dos jogos.
Com investimentos em conteúdo digital, parcerias locais e iniciativas culturais, a liga espanhola tenta se reposicionar em um dos mercados mais relevantes do mundo para o futebol.
Depois de quase uma década de presença no país, a avaliação interna é clara: tratar o Brasil como uma espécie de "cliente premium" diante da forte disputa no mercado de transmissões esportivas.
Agora, a aposta é em uma operação dedicada, com linguagem, estratégia e produtos adaptados ao comportamento do torcedor brasileiro.
Com mais de 200 milhões de habitantes e forte conexão histórica com o futebol espanhol — impulsionada pela presença de ídolos brasileiros na liga — o país se tornou peça-chave na expansão internacional da LaLiga.
“Estamos num ponto de virada”, afirma Marc Tarradas, diretor da LaLiga na América Latina, em entrevista à EXAME.
A mudança de abordagem começa por uma leitura mais sofisticada do país. Para Tarradas, o Brasil não pode ser tratado em um bloco latino-americano homogêneo.
"O Brasil é praticamente um subcontinente com uma cultura, um consumo de futebol e uma população completamente diferentes do resto da América Latina. Por isso, nossa operação aqui é diferenciada e o investimento em conteúdo digital é a prioridade".
Os investimentos no mercado brasileiro fazem parte de uma frente de expansão global da LaLiga, em meio à ampliação dos torcedores de seus clubes e crescimento de receita e lucro.