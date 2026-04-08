Esporte

Aos 100 anos, Mirassol estreia na Libertadores e faz seu 1º jogo internacional

Maria Eduarda Lameza

8 de abril de 2026 às 17:29

 Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images

O Mirassol disputa hoje sua primeira partida internacional em 100 anos de história. O clube recebe em casa o Lanús pela fase de grupos da Libertadores.

O Mirassol inicia sua trajetória continental após uma sequência de acessos e títulos nacionais desde 2020, quando venceu a Série D. No Campeonato Brasileiro de 2025, a equipe assegurou a 4ª posição, o que garantiu a vaga na Libertadores 2026.

Redes Sociais/Reprodução

A virada começou em 2018, quando o clube recebeu cerca de R$ 8 milhões pela venda de Luiz Araújo ao Lille. Esse valor foi usado para renovar o CT, o estádio e a estrutura do time.

O clube também viu suas receitas aumentarem com a chegada de novos patrocínios. Atualmente, eles representam cerca de R$ 15 milhões por ano.

Deivid Murad/Poty/Divulgação

Um dos principais patrocinadores do Mirassol é a fabricante de bebidas Poty, que já teve o contrato de patrocínio master renovado para a próxima temporada.

Rapha Marques/Getty Images

Mirassol e Lanús se enfrentam às 19h, do horário de Brasília, no estádio do Mirassol.

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