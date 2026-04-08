Aos 100 anos, Mirassol estreia na Libertadores e faz seu 1º jogo internacional

8 de abril de 2026 às 17:29
O Mirassol disputa hoje sua primeira partida internacional em 100 anos de história. O clube recebe em casa o Lanús pela fase de grupos da Libertadores.
O Mirassol inicia sua trajetória continental após uma sequência de acessos e títulos nacionais desde 2020, quando venceu a Série D. No Campeonato Brasileiro de 2025, a equipe assegurou a 4ª posição, o que garantiu a vaga na Libertadores 2026.
A virada começou em 2018, quando o clube recebeu cerca de R$ 8 milhões pela venda de Luiz Araújo ao Lille. Esse valor foi usado para renovar o CT, o estádio e a estrutura do time.
O clube também viu suas receitas aumentarem com a chegada de novos patrocínios. Atualmente, eles representam cerca de R$ 15 milhões por ano.
Um dos principais patrocinadores do Mirassol é a fabricante de bebidas Poty, que já teve o contrato de patrocínio master renovado para a próxima temporada.
Mirassol e Lanús se enfrentam às 19h, do horário de Brasília, no estádio do Mirassol.