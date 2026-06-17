Zurich transforma 520 toneladas, entre carros e celular quebrados, em matéria-prima

17 de junho de 2026 às 10:50
O que acontece com celulares quebrados, peças automotivas danificadas e móveis sem condição de uso? Desde 2021, o programa Zurich Recicla busca dar um destino correto a esses resíduos e reinseri-los na cadeia produtiva.
Em cinco anos, a iniciativa já tratou mais de 520 toneladas de resíduos — sendo 200 toneladas apenas em 2025. O programa envolve uma rede com mais de 5 mil parceiros, entre oficinas, reparadores e assistências técnicas.
Os resíduos automotivos representam o maior volume reciclado, com mais de 183 toneladas em 2025. Já os eletrônicos têm a maior taxa de recuperação, superando 80% de retorno no processo de reciclagem.
Nas perdas automotivas, os materiais são separados por tipo, como aço, alumínio, vidro, plástico, componentes eletrônicos e baterias. A regra é simples: só vai para descarte o que realmente não pode ser reaproveitado.
A Zurich também mantém mais de 100 pontos de coleta para celulares e eletrônicos em assistências técnicas parceiras. Os clientes ainda podem enviar os equipamentos pelos Correios quando não há um local de coleta próximo.
Além da reciclagem, o programa investe na capacitação profissional. A seguradora promove treinamentos para descarte sustentável e criou projetos para formar tapeceiros e funileiros, gerando oportunidades de trabalho e renda.