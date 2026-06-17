Natura gera R$ 86 bilhões em impacto positivo e antecipa meta em 5 anos

17 de junho de 2026 às 15:27
A Natura atingiu em 2025 uma meta que só estava prevista para 2030: gerar R$ 4 em valor para a sociedade para cada R$ 1 de receita. O resultado representa R$ 86,85 bilhões em impacto positivo medidos pela companhia ao longo do ano.
O cálculo é feito por meio do IP&L (Integrated Profit & Loss), metodologia desenvolvida pela Natura para transformar impactos ambientais, sociais e humanos em valores monetários. A ferramenta começou a ser construída em 2014 e foi formalizada em 2022.
O modelo avalia quatro dimensões: capital humano, social, ambiental e financeiro. Entre os indicadores estão renda digna para trabalhadores, investimentos sociais, pagamento de tributos e escolhas ambientais ligadas à produção.
O índice saltou de R$ 2,50 para R$ 4 de impacto positivo por real de receita. Segundo a empresa, o avanço foi impulsionado por investimentos em educação, pelo crescimento da renda das consultoras e pela integração das operações de Natura e Avon.
As consultoras estão no centro da estratégia. São 2,8 milhões de mulheres na América Latina, sendo 1,5 milhão no Brasil. A venda direta responde por cerca de 90% do faturamento da companhia, e a Natura acompanha indicadores de renda, saúde, educação e cidadania desse grupo.
Mais do que um indicador de sustentabilidade, o IP&L é usado para tomar decisões de negócio. Antes da aprovação de projetos, a empresa avalia como cada iniciativa pode impactar o índice — incluindo possíveis efeitos negativos e formas de compensá-los.
Agora, a Natura quer levar a metodologia para outras empresas. A companhia lançou uma plataforma gratuita que disponibiliza a calculadora do IP&L e também passou a aplicar a ferramenta junto à sua rede de fornecedores por meio da chamada Aliança Regenerativa.