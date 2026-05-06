ESG

Mercado de carbono: estudo propõe filtros para aceitar créditos no Brasil

Letícia Ozório

6 de maio de 2026 às 10:21

/Divulgação

Um estudo propõe a criação de filtros para definir quais créditos de carbono podem ser aceitos no Brasil. A medida busca trazer mais clareza ao mercado em construção no país.

Digital Vision/Thinkstock

A proposta surge em meio ao avanço da regulação do mercado de carbono brasileiro. A preocupação é garantir mais qualidade e confiabilidade aos créditos negociados.

Ricardo Lima/Getty Images

O estudo sugere restringir a entrada de créditos considerados de baixa qualidade. A ideia é evitar distorções e aumentar a credibilidade do sistema.

John Khuansuwan/Freepik

Sem critérios bem definidos, há risco de aceitação de créditos que não entregam benefícios ambientais reais. Isso pode comprometer a integridade do mercado.

Kadek Bonit Permadi/Getty Images

A adoção de filtros pode ajudar o Brasil a estruturar um mercado mais robusto, alinhado às discussões internacionais sobre governança e transparência.

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