Mercado de carbono: estudo propõe filtros para aceitar créditos no Brasil

6 de maio de 2026 às 10:21
Um estudo propõe a criação de filtros para definir quais créditos de carbono podem ser aceitos no Brasil. A medida busca trazer mais clareza ao mercado em construção no país.
A proposta surge em meio ao avanço da regulação do mercado de carbono brasileiro. A preocupação é garantir mais qualidade e confiabilidade aos créditos negociados.
O estudo sugere restringir a entrada de créditos considerados de baixa qualidade. A ideia é evitar distorções e aumentar a credibilidade do sistema.
Sem critérios bem definidos, há risco de aceitação de créditos que não entregam benefícios ambientais reais. Isso pode comprometer a integridade do mercado.
A adoção de filtros pode ajudar o Brasil a estruturar um mercado mais robusto, alinhado às discussões internacionais sobre governança e transparência.