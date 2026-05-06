ESG

Depois da oficina: como pneus, baterias e peças da DPaschoal voltam à cadeia produtiva

Letícia Ozório

6 de maio de 2026 às 09:56

Pixabay/Reprodução

Um pneu que deixa de rodar não precisa chegar ao fim da linha. Na logística reversa da DPaschoal, resíduos das oficinas voltam à indústria como matéria-prima, ajudando a reduzir o impacto ambiental.

DPaschoal/Divulgação

A empresa afirma ter destinado corretamente mais de 2,3 mil toneladas de resíduos em cinco anos, incluindo pneus, baterias, filtros e peças recolhidas nas operações.

Tama66/Pixabay/Reprodução

Os pneus são o principal eixo: desde 2021, mais de 2 milhões de unidades foram recicladas ou reaproveitadas, gerando 12 mil toneladas de borracha e evitando cerca de 24 mil toneladas de CO₂

pcess609/Getty Images

A iniciativa integra uma agenda iniciada em 2007, focada em destinação adequada, reaproveitamento e consumo consciente, buscando reinserir materiais no ciclo produtivo.

Aaron Josefczyk/Reuters/

Nas lojas, resíduos passam por separação e armazenamento antes do envio para tratamento. Desde 2023, foram recicladas toneladas de filtros, baterias e peças automotivas.

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