O fim das 24 horas: Por que os dias na Terra podem durar até 25 horas?

14 de abril de 2026 às 18:47
A ideia de ganhar uma hora extra no dia pode parecer atraente, mas a ciência indica que essa mudança ocorre em um ritmo imperceptível. Os dias na Terra estão ficando mais longos, mas em uma escala de tempo que não afeta nenhuma geração atual ou futura próxima.
A rotação do planeta desacelera gradualmente há bilhões de anos devido à influência gravitacional da Lua, e estimativas apontam que um dia poderá ter 25 horas em cerca de 200 milhões de anos, segundo a Universidade de Munique.
A força gravitacional da Lua provoca as marés, gerando atrito entre os oceanos e o fundo marinho. Esse mecanismo atua como um freio natural, reduzindo a velocidade de rotação do planeta e transferindo energia para a órbita lunar.
Há aproximadamente 600 milhões de anos, um dia terrestre durava cerca de 21 horas. Atualmente, a duração média é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos.
Embora a influência da Lua seja dominante no longo prazo, outros fatores também afetam a rotação terrestre de forma temporária. Entre eles estão o derretimento de geleiras, grandes terremotos, variações atmosféricas e oceânicas, além da dinâmica do núcleo interno do planeta.
Para manter a sincronia entre o relógio e a rotação real do planeta, são utilizados os chamados segundos intercalares, correções aplicadas em relógios atômicos. Esse monitoramento é essencial para o funcionamento de satélites, telecomunicações e sistemas de navegação.