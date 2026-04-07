Ciência

Astronauta quase largou missão após perder esposa. Agora, batiza cratera lunar com nome dela

Maria Eduarda Lameza

7 de abril de 2026 às 15:52

EVA MARIE UZCATEGUI/AFP/Getty Images

A missão Artemis II, da Nasa, alcançou a maior distância da Terra já percorrida por humanos, ao superar o recorde da Apollo 13 durante um sobrevoo lunar. Veja os momentos mais marcantes.

null/

Durante o recorde, os astronautas batizaram uma cratera lunar com o nome da esposa do comandante Reid Wiseman. Carroll Taylor Wiseman faleceu em 2020 após uma batalha conta o câncer.

NASA/Divulgação

A cratera foi descrita como um “ponto brilhante” próximo a já existente cratera Glushko. Carroll incentivou Reid a continuar no programa espacial mesmo com o diagnóstico.

NASA / Handout/Getty Images

Durante os primeiros dias da missão, a equipe precisou resolver falhas técnicas no banheiro, ficou sem comunicação com a Nasa por quase uma hora e fotografou o espaço e a nave com um iPhone 17.

null/

A Artemis II é a primeira missão tripulada a sobrevoar a órbita lunar em 50 anos e deve durar 10 dias.

