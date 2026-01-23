Aos 194 anos, Jonathan é o animal mais velho do mundo; saiba a sua espécie

23 de janeiro de 2026 às 13:13
Em 1832, o mundo ainda não conhecia a lâmpada elétrica, a fotografia nem o telefone.
Mas foi nesse ano que nasceu Jonathan, uma tartaruga-gigante das Seychelles reconhecida pelo Guinness World Records como o animal terrestre mais velho do planeta.
Com 194 anos, Jonathan vive na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, desde 1882, quando foi levado como presente ao então governador local.
Desde então, sobreviveu a duas guerras mundiais, à Revolução Industrial, à chegada da energia elétrica e à era digital.
A espécie de Jonathan costuma viver cerca de 150 anos, mas ele já ultrapassou essa marca em mais de quatro décadas.