Uber atualiza carros aceitos em 2026; veja o que muda nas categorias Black e Comfort

6 de fevereiro de 2026 às 15:38
A Uber atualizou a lista de carros aceitos em 2026. As mudanças afetam principalmente as categorias Black e Comfort.
Segundo a empresa, a revisão levou em conta a evolução do mercado de automóveis e a necessidade de atualizar os critérios da frota.
A nova lista já está em vigor desde janeiro e vale para motoristas que já atuam ou querem entrar nas categorias premium.
Na Uber Black, os carros precisam ter quatro portas, ar-condicionado, boas condições e cores específicas, como preto, prata, branco ou cinza.
Motoristas também precisam cumprir exigências: pelo menos 100 viagens realizadas e nota mínima de 4,85 na plataforma.
Alguns veículos deixaram de ser aceitos, como Renault Kardian, Tiggo 3X e Hyundai Kona Hybrid, entre outros modelos.
Já na categoria Comfort, o foco é espaço interno e experiência do motorista, com exigência mínima de viagens e avaliação elevada.
Os anos mínimos dos veículos variam por cidade, mas a atualização inclui modelos mais novos e regras mais claras para a frota.
Outro ponto importante: o Logan deixará de ser aceito no Comfort a partir de julho de 2026, independentemente do ano.
Para motoristas, a recomendação é verificar a lista completa da Uber para sua cidade antes de trocar ou cadastrar um veículo.