Brasil

Uber atualiza carros aceitos em 2026; veja o que muda nas categorias Black e Comfort

Giovanna Bronze

6 de fevereiro de 2026 às 15:38

Bloomberg/Getty Images

A Uber atualizou a lista de carros aceitos em 2026. As mudanças afetam principalmente as categorias Black e Comfort.

Segundo a empresa, a revisão levou em conta a evolução do mercado de automóveis e a necessidade de atualizar os critérios da frota.

Fernando Frazão/Agência Brasil

A nova lista já está em vigor desde janeiro e vale para motoristas que já atuam ou querem entrar nas categorias premium.

Divulgação/

Na Uber Black, os carros precisam ter quatro portas, ar-condicionado, boas condições e cores específicas, como preto, prata, branco ou cinza.

Motoristas também precisam cumprir exigências: pelo menos 100 viagens realizadas e nota mínima de 4,85 na plataforma.

Alguns veículos deixaram de ser aceitos, como Renault Kardian, Tiggo 3X e Hyundai Kona Hybrid, entre outros modelos.

Germano Lüders/Exame

Já na categoria Comfort, o foco é espaço interno e experiência do motorista, com exigência mínima de viagens e avaliação elevada.

Os anos mínimos dos veículos variam por cidade, mas a atualização inclui modelos mais novos e regras mais claras para a frota.

Renault/Divulgação

Outro ponto importante: o Logan deixará de ser aceito no Comfort a partir de julho de 2026, independentemente do ano.

Para motoristas, a recomendação é verificar a lista completa da Uber para sua cidade antes de trocar ou cadastrar um veículo.

Lista completa: