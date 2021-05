Recorde do Ibovespa; Trump não quer deixar cargo: resumo do dia

EXAME Research recomenda compra de JHSF, vendo potencial de alta de pelo menos 46%

A EXAME Research iniciou nesta segunda-feira, 4, cobertura das ações da JHSF (JHSF3), dona de empreendimentos voltados para a alta renda, como o shopping Cidade Jardim, Fasano Cidade Jardim e Boa Vista Village, com recomendação de compra e preço-alvo para este ano em 11,40 reais, o que implica um potencial de valorização de 46% frente ao último fechamento.

Ibovespa fecha primeiro pregão de 2021 em queda e perde os 119 mil pontos

Depois de bater nova máxima histórica intradiária e superar os 120.000 pontos logo nos primeiros minutos de negociação desta segunda-feira, 4, o Ibovespa entrou no terreno negativo durante a tarde e encerrou o dia abaixo da marca dos 119.000 pontos. Movimento semelhante ocorreu também no mercado americano, onde os principais índices renovaram máximas intradia no início da sessão, mas desabaram com o aumento das preocupações quanto à segunda onda da pandemia. O Ibovespa encerrou o primeiro pregão do ano em queda de 0,14%, aos 118.854 pontos.

CSN dispara 7% e Vale salta 4% com minério; shoppings caem até 5% com novas restrições

Após renovar máxima histórica intradiária mais cedo, alcançando os 120.353 pontos, o Ibovespa perdeu força e fechou em queda de 0,14% nesta segunda-feira, 4, sendo cotado em 118.854 pontos. Entre as principais contribuições negativas em pontos, apareceram as ações dos bancos Itaú (ITUB4), Bradesco PN (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3), em contraponto à alta de papéis ligados a commodities, como Vale (VALE3), Petrobras (PETR3; PETR4) e siderúrgicas.

BRASIL

Vacinação privada cria fila paralela e desigual, diz Gonzalo Vecina

Clínicas particulares abriram uma negociação para a aquisição de uma vacina contra a covid-19. De acordo com Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC), o acordo pode levar à compra de 5 milhões de doses da Covaxin, imunizante fabricado pela farmacêutica indiana Bharat Biotech. A previsão do setor é começar a vacinação em março. As 200 associadas da entidade, que representam 70% do mercado privado nacional, terão prioridade na aquisição do imunizante.

PT decide apoiar Baleia Rossi na disputa pela presidência da Câmara

Por quatro votos de diferença, a bancada do PT na Câmara dos Deputados decidiu apoiar a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela presidência da Casa, na eleição marcada para 1º de fevereiro. A discussão entre os petistas foi acirrada. No final, em reunião nesta segunda-feira, 4, 27 deputados da legenda votaram a favor de apoiar o candidato de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e 23 se posicionaram contra.

Governo inicia 2021 com desafio de consolidar agenda no Congresso

Em 2021, o presidente Jair Bolsonaro terá como desafios garantir uma base aliada no Congresso e reformular uma agenda prioritária, em uma época ainda de pandemia do novo coronavírus e, ao mesmo tempo, de necessária contenção de gastos. Apesar de o governo ter dois anos pela frente, o tempo útil será escasso. A janela de oportunidade deve se abrir em fevereiro de 2021, depois de definidos os novos presidentes da Câmara e do Senado, e terminar no mesmo ano.

MUNDO

Reino Unido decreta novo lockdown a partir da meia-noite

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira um novo lockdown devido ao coronavírus para toda Inglaterra, semelhante ao imposto quando a pandemia chegou ao país em março.

Índia vai barrar exportação de vacina da AstraZeneca, diz CEO de instituto

A Índia não permitirá a exportação das doses que produzirá da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford pelos próximos meses, de acordo com declaração do CEO do Instituto Serum da Índia, Adar Poonawalla, no domingo, 3. A instituição foi contratada para produzir 1 bilhão de doses do imunizante para países em desenvolvimento.

Irã volta a enriquecer urânio acima do limite permitido pelo acordo nuclear

O Irã reiniciou o processo de enriquecimento de urânio com um nível de pureza de 20% em uma instalação subterrânea, descumprindo os termos do Acordo Nuclear de 2015, assumido com os membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU)

