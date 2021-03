“Filhos são um espelho das nossas atitudes”, diz CEO da Aramis

Aos 29 anos, Richard Stad assumiu um dos maiores desafios de sua vida: o posto de CEO da Aramis, marca fundada em 1995 pelo seu pai, o empresário francês Henri Stad. Anos mais tarde, o executivo se viu diante de mais um papel ainda mais transformador: o de se tornar pai.

“Meus filhos me trouxeram o entendimento de que eles são um espelho de nossas atitudes e não do que a gente fala”, diz Richard. “Isso me trouxe uma consciência muito grande de estar olhando para tudo o que faço e para o impacto que isso tem na vida deles e das pessoas que estão no dia a dia comigo”.

Sob o comando de Richard, a Aramis, que completa 25 anos de mercado com mais de 90 lojas e 800 multimarcas, acaba de se reposicionar com um novo logo e a missão de colocar o homem contemporâneo como protagonista de sua própria trajetória. “Eu acredito que moda é expressão e atitude; e as roupas têm o poder de gerar essa sensação de empoderamento e pertencimento”, afirma o executivo.

Um papo casual

Nessa videoentrevista, a última de uma websérie que traz também o empresário Facundo Guerra, o curador de conhecimento Túlio Custódio e o arquiteto Renato Mendonça, Richard conta as principais transformações de sua vida — e reforça o papel da marca de dialogar com diferentes homens, em vários contextos e ocasiões. “Queremos que a moda destaque a personalidade das pessoas para que elas se sintam confiantes para se expressarem e se tornarem a melhor versão de si mesmas”, diz Richard.

