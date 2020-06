De carona com Ricardo Almeida: um papo sobre carros, moda e carreira

Na época em que um homem se preocupar com seu estilo era visto com preconceito, Ricardo Almeida fez uma verdadeira revolução: o estilista começou do zero e transformou seu nome em sinônimo de elegância, conseguindo enfrentar rivais de peso e marcas internacionais famosas. E tudo começou por uma paixão que este paulistano mantém até hoje: por carros. Buscando patrocínio para competir em Interlagos, Almeida iniciou sua jornada no mundo da moda – e o resto virou história. Em uma entrevista exclusiva com Exame VIP, estreando o quadro “Papo no Carro”, o empresário conta como superou as dificuldades em sua carreira, dá dicas para quem quer empreender e, claro, fala de sua paixão pelo automóvel. O papo, por sinal, foi feito a bordo de seu Mercedes AMG – ele é embaixador da marca no Brasil.