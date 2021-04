Bronco Sport: Ford revela detalhes do SUV que chega em maio ao Brasil

O Bronco Sport já está confirmado para o Brasil — e será lançado por aqui no mês de maio. Para a nossa sorte, será oferecido na versão Wildtrak. Isso significa que, além do visual exclusivo, a novidade terá pacote completo de equipamentos e uma série de recursos para se adaptar a diferentes terrenos.

O Ford Bronco foi lançado com sucesso em 1966 e, por três décadas, se firmou como um ícone 4x4 para os americanos. A nova geração é inspirada nas versões anteriores, como se pode perceber pela grade dianteira e pelos faróis com desenho arredondado — ambos remetem à primeira geração.



O modelo vem equipado com uma série de tecnologias de assistência ao motorista, como piloto automático com Stop and Go e alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, entre outros recursos desenvolvidos para facilitar a direção tanto na cidade como em ambientes off-road. O veículo oferece também um nível extraordinário de segurança, com nove airbags e sistemas projetados para a máxima proteção e conforto.

Perfeito para uso urbano, o SUV também é uma ótima escolha para quem busca experiências em ambientes off-road. Além de motor 2.0 EcoBoost, transmissão automática de oito velocidades e tração 4x4 de série, o SUV virá equipado com os chamados G.O.A.T. Modes, que ajustam automaticamente os parâmetros do veículo para cada condição de pista. O sistema conta com sete modos de direção — Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Areia, Lama e Rock Crawl (Rocha) — selecionados por meio de um botão no painel.

O Bronco Sport traz ainda recursos de conectividade de nova geração, com o aplicativo FordPass, e soluções inteligentes de conveniência, como abertura independente do vidro traseiro e porta-malas com sistema de gerenciamento de carga, que permitem uma maior versatilidade a bordo.

1. BroncoSport 4 zoom_out_map 1 /3 Veículo será oferecido na versão Wildtrak, com motor 2.0 EcoBoost, transmissão automática e tração 4x4 de série (Ford/Divulgação)

2. BroncoSport 2 zoom_out_map 2 /3 SUV virá equipado com os chamados G.O.A.T. Modes, que ajustam automaticamente os parâmetros do veículo para cada condição de terreno (Ford/Divulgação)

3. BroncoSport 1 zoom_out_map 3/3 Utilitário conta com sete modos de direção – Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Areia, Lama e Rock Crawl (Rocha) – todos selecionados por meio de um botão no painel (Ford/Divulgação)

Clique aqui para conhecer a história e a evolução do Ford Bronco ao longo dos anos.