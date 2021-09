Tsunami no Brasil e a polêmica do Instagram | As Mais Lidas da Semana

Tsunami no Brasil? Entenda como vulcão gerou alerta na costa da Bahia. Adormecido desde 1971, Cumbre Vieja, no Oceano Atlântico, registrou aumento rápido no número de atividades sísmicas; geólogos brasileiros monitoram a situação Uma série de reportagens do The Wall Street Journal mostrou, recentemente, que o Facebook tem dados que mostram que o Instagram torna a vida de alguns de seus usuários pior — garotas adolescentes, por exemplo. Essas e outras respostas você encontra nesse vídeo curtinho, com o nosso top five da semana.