Há alguns anos, ligar para uma pessoa ou um lugar qualquer era um processo completamente diferente do que conhecemos hoje.

Primeiro você ligava para uma central da companhia telefônica, onde uma telefonista ou um telefonista atendia e só então passava a ligação pra onde você queria falar.

A profissão telefonista existe até hoje, mas nesse modelo antigo ela foi extinta.

E do mesmo jeito que algumas profissões deixam de existir outras novas surgem. Um relatório divulgado no Fórum Econômico Mundial de Davos definiu quais são as 96 profissões do futuro.

De acordo com esse levantamento, as novas funções devem gerar mais de 6 milhões de empregos até 2022.

E no #examinando de hoje nós vamos te mostrar qual é o futuro do trabalho e as tendências do mercado para os próximos anos.