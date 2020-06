Examinando: como o tratamento da covid-19 pode custar R$ 5,5 mi nos EUA?

A notícia mais lida no site da Exame nos últimos dias conta uma história surreal. Um americano de 70 anos recebeu em casa a conta hospitalar de 62 dias internado para tratar o novo coronavírus: 1,1 milhão de dólares, o equivalente a 5,5 milhões de reais. Ganhou, ainda, um documento de 181 páginas detalhando todas as cobranças, segundo reporta o jornal “Seattle Times”.

O paciente, que se chama Michael Flor, se recupera bem, mas ao jornal disse que seu coração quase falhou quando recebeu a carta do hospital. “Abri e disse ‘jesus’!”, contou Flor. Como a conta hospitalar pode custar tanto na maior economia do mundo. Um episódio da série Examinando mergulhou nos detalhes dos sistemas de saúde pelo mundo, incluindo o SUS, no Brasil.