Examinando: a pandemia da covid-19 levará ao fim do esporte?

Por causa da pandemia da covid-19 e das recomendações de isolamento social, as Olimpíadas de Tóquio, que aconteceriam este ano, foram adiadas para 2021. Em 124 anos de existência na Era Moderna, essa é apenas a quarta vez que os Jogos Olímpicos foram cancelados ou postergados.

Mas não foram só as Olimpíadas. Todo o mundo esportivo foi abalado pelas medidas adotadas contra a crise do novo coronavírus. O setor está todo parado e as arrecadações também. Mas você sabe como se ganha dinheiro com o esporte? Ou por que a área está sendo tão afetada pelas paralisações?

No #examinando de hoje te explicamos as medidas que os clubes esportivos têm tomada para sobreviver à crise.