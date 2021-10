Daniel Castanho, fundador e presidente da Anima Educação, fala ao Exame iN

Daniel Castanho fala a Graziella Valenti a respeito dos planos para as redes da Ânima, como Universidade São Judas, faculdade tradicional em São Paulo, Ebradi, de ensino de ciências jurídicas, a HSM University, de ensino de competências para o desenvolvimento profissional, a SingularityU Brazil, braço no país da prestigiada escola de inovação disruptiva do Vale do Silício e a Cordon Bleu, a escola internacional de gastronomia, a compra da Laureate vai agregar marcas como a Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo e UniRitter no Rio Grande do Sul.

