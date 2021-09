Augusto Lins, presidente da Stone, fala ao EXAME IN

Augusto Lins, presidente da Stone conversa sobre o futuro da empresa no sistema financeiro e também comenta sobre as dificuldades de fazer uma transição de carreira de executivo para se tornar empreendedor.

O EXAME IN receberá quinzenalmente grandes nomes do mercado para um bate-papo descontraído sobre os principais desafios, aprendizados e oportunidades do mercado brasileiro em suas áreas de atuação.