Volvo XC40, o SUV elétrico que é mais rápido que Porsche | EXAME CASUAL

O novo Volvo XC40 Recharge Pure Electric – ou somente XC40 elétrico, para os íntimos – é a primeira aposta da marca para o futuro totalmente livre de emissões. E, considerando os números de vendas, parece uma boa ideia: bastaram 20 dias para 450 unidades encontrarem donos no Brasil. Com isso, o SUV já promete assumir a liderança do segmento. Preço? São 389.950 reais (até o fim do ano).

Veja mais em: https://exame.com/casual/volvo-xc40-suv-eletrico-mais-rapido-que-porsche/