Privatizar a Petrobras é a solução?

Pela segunda vez em menos de um mês, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que considera privatizar a Petrobras. Paulo Guedes, ministro da Economia, seguiu as falas de Bolsonaro e afirmou que a estatal deverá ser privatizada em até dez anos. As declarações acontecem em meio a mais um aumento de preço dos combustíveis, como a gasolina e o diesel, nas refinarias. Mas qual o impacto das falas de Bolsonaro e Guedes para os negócios da Petrobras? E quais as consequências de uma possível privatização da estatal?