Peso tem desvalorização recorde. Viajar para a Argentina fica mais barato?

Viajar para a Argentina pode ficar cada vez mais barato, mesmo com o real brasileiro desvalorizado. O dólar americano vem sendo negociado em patamares históricos nas últimas semanas em relação ao peso argentino. O que pode ser um caos para os hermanos, pode significar uma boa oportunidade para os viajantes de plantão. Confira quais os impactos da desvalorização recorde do peso para a economia da Argentina e o turismo no país.