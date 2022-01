Países da Europa vão deslocar tropas em direção à Rússia

Os países da Europa ocidental decidiram levar tropas em direção ao leste, para proteger as fronteiras da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a própria Ucrânia, em resposta a pressão da Rússia sobre a Ucrânia, que tem acontecido desde o início do ano. Estados Unidos e União Europeia ameaçaram Moscou com "consequências em massa" se invadir a Ucrânia, iniciando uma guerra.