Novo surto de covid-19 na China já é o pior desde a descoberta do vírus

Primeiro país a enfrentar o coronavírus, a China conseguiu controlar a pandemia amplamente desde o início de 2020, com medidas consideradas drásticas. Mesmo com um número relativamente baixo de casos, a política de tolerância zero do país está ficando cada vez mais severa. foi determinado o fechamento de fronteiras, lockdowns pontuais e longos períodos de quarentena.

Desde o começo da pandemia, foram registradas 4.636 mortes em decorrência do coronavírus e pouco mais de 97 mil infecções pela doença. Agora, a china está enfrentando novos surtos em várias regiões que recebem muitos turistas. Dezenas de milhares de pessoas se encontram confinadas em grandes áreas residenciais onde casos de coronavírus foram relatados, em particular Pequim.