Leilão da Dutra: Tarcísio de Freitas comenta resultado e investimentos

Em uma disputa intensa, com vários lances, a CCR levou a concessão rodoviária mais disputada do país. Com uma oferta de desconto máximo na tarifa de pedágio e valor de outorga de 1,7 bilhão de reais, a empresa ganhou a licitação da Rodovia Presidente Dutra, em leilão realizado nesta sexta-feira, dia 29, na B3, em São Paulo.

O leilão contou com a presença do ministro Tarcísio de Freitas, da infraestrutura, e Natália Marcassa, secretária de Planejamento e Parcerias da pasta, além de executivos da CCR e da EcoRodovias, que disputaram o leilão. A EXAME foi o único veículo presente na B3.

"Foi um leião de quase 1,8 bilhão de reais, que superou as expectativas, e é um prenúncio de que as concessões serão um sucesso", disse Tarcísio de Freitas em entrevista exclusiva à EXAME. "É o maior leilão da nossa história, acabamos de contratar 15 bilhões de reais de investimento.