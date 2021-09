Kraft Heinz compra a Hemmer: saiba o que muda para as empresas

A gigante Kraft Heinz comprou a brasileira Hemmer nesta quinta-feira, em um apoio para sua estratégia de ampliação de presença em mercados emergentes. A Hemmer foi criada há 106 anos e é sediada em Blumenau (SC). A marca vai incrementar o portfólio da Kraft no segmento no país que conta também com Quero e Heinz. No Exame Agora de hoje, a repórter Mariana Martucci explica como a aquisição impacta os negócios das companhias e o que esperar com a novidade.