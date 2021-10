IRPF 2021: Caiu na malha fina da Receita Federal? Saiba o que fazer

Ter pendências com o governo federal pode tirar nosso sono. Algumas podem pesar no nosso bolso e atrapalhar nosso planejamento financeiro. A malha fina é um desses casos. No ano de 2021, mais de 869 mil declarações do Imposto de Renda ficaram retidas na malha fina. A repórter Mariana Martucci conta como normalizar essa situação com a Receita Federal em três passos.