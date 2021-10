IPVA pode ficar muito mais caro em 2022. Veja dicas para economizar

Janeiro é a época do ano em que as despesas batem à porta do brasileiro. É o mês em que a fatura do final do ano dá as mãos para os gastos do início do semestre, como o IPTU, matrícula escolas e tantas outras. Com várias contas chegando, é importante fazer um planejamento financeiro para que a grana não fique curta. Isso será ainda mais importante em 2022, quando diversas contas devem aumentar. Uma das despesas que deve ficar ainda mais salgada é o IPVA, que pode subir até 30%.

A repórter Mariana Martucci conta mais sobre os motivos desse aumento e o que fazer para equilibrar as contas com o IPVA mais caro. Para conferir a tabela completa com o valor do IPVA dos 10 carros mais vendidos no Brasil, acesse aqui.