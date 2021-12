IPO do Nubank: ação dispara em estreia na Bolsa de Nova York

O Nubank estreou na Bolsa de Nova York nesta quinta-feira, com as ações subindo 25% na abertura do pregão, a US$ 11,25. O banco digital levantou 2,6 bilhões com a oferta base, com a ação saindo a 9 dólares cada, no topo da faixa definida no IPO. Na noite desta quarta-feira, o maior banco digital da América Latina e um dos maiores do mundo havia sido listado com um valor de mercado acima de 41 bilhões de dólares. Com a estreia desta quinta-feira, o valor já passa dos 52 bilhões de dólares.