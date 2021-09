Entenda por que as eleições na Alemanha “não terminaram” neste domingo

Neste domingo, a Alemanha foi às urnas para eleger um novo chanceler para o lugar de Merkel, que está há 16 anos à frente do país. Apesar de deixar o comando do país com a popularidade em alta, Angela não conseguiu transferir tantos votos para Armin Laschet, de seu partido CDU. Com isso, o grupo político ficou em segundo lugar na eleições para o Parlamento com 24,1%. Quem ficou em primeiro lugar foi o SPD. Considerado um partido de esquerda, o SPD teve 25,7% com o político Olaf Scholz. No entanto, as eleições ainda não terminaram porque no parlamentarismo uma coalização tem de ser formada.