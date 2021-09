Evergrande e minério são dor de cabeça que vem da China | Exame Agora

Dois "soluços" na economia chinesa impactaram o mercado financeiro e as ações de empresas brasileiras como Vale e Petrobras nesta segunda-feira, 20.

A empresa chinesa Evergrande, uma gigante do mercado imobiliário chinês, corre o risco não pagar os juros de empréstimos bancários que vencem nesta quinta-feira. Para piorar a situação, outro risco tem vindo da China nas últimas semanas.

O preço do minério de ferro não está mais nas nuvens como estava durante o ano de 2020 e tem derretido. Isso porque as perspectivas para a demanda das siderúrgicas do país não estão tão boas.