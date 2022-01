ANÁLISE EXAME/IDEIA: Lula avança sobre redutos de votos bolsonaristas

A mais nova rodada da pesquisa EXAME/IDEIA traz as intenções de votos para a corrida eleitoral de 2022.

Se as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberia 41% dos votos no primeiro turno, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 24%, e pelo ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 11%. O petista vence em todos os cenários de 2º turno

A sondagem ouviu por telefone 1.500 pessoas entre os dias 9 e 13 de janeiro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03460/2022.

Saiba mais no vídeo com a análise de Maurício Moura, fundador do IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública.