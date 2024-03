Zuckerberg volta a criticar Vision Pro da Apple: "Não é isso que desejamos"

Mark Zuckerberg não para de criticar o Vision Pro da Apple.

De acordo com o Business Insider, em uma postagem de sexta-feira no Threads, o CEO da Meta trocou mensagens com o sócio da Mosaic Ventures, Benedict Evans, chamando a atenção para as "compensações" no headset de VR da Apple que, em sua opinião, tornam o produto de US$ 3.500 pior do que o concorrente de US$ 500 da Meta, o Quest.

"Há muitas limitações no Vision Pro, mas estou genuinamente perplexo com o fato de os engenheiros da Meta VR afirmarem que ele é 'basicamente a mesma coisa' que o Quest", escreveu Evans, provocando a resposta inicial. "A Apple está vendendo praticamente o dispositivo que a Meta quer alcançar em 3 a 5 anos. O Quest está sendo vendido pelo preço que a Apple quer alcançar em 3 a 5 anos."

"Não acho que estejamos dizendo que os dispositivos são iguais", respondeu Zuckerberg. "Estamos dizendo que o Quest é melhor. Se nossos dispositivos pesarem tanto quanto os deles em 3 a 5 anos, ou tiverem o borrão de movimento que os deles têm, ou a falta de entradas de precisão, etc., isso significa que teremos regredido significativamente."

Zuckerberg acrescentou: "Sim, a resolução deles é maior, mas eles pagaram por isso com muitas outras compensações de produto que tornam o dispositivo pior na maioria dos aspectos. Não é isso que desejamos".

A Apple vendeu mais de 200.000 unidades do Vision Pro desde que o headset ficou disponível para pré-venda em janeiro, em comparação com os 20 milhões de unidades Quest da Meta vendidas entre sua estreia em 2019 e fevereiro do ano passado. No quarto trimestre de 2023, a divisão Reality Labs da Meta, a que produz o Quest, ultrapassou US$ 1 bilhão em receita pela primeira vez.