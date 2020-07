Zuckerberg exagera em protetor solar, e surfa em prancha que vale um carro

A questão se tudo era bolo não foi a única feita pelas pessoas nas redes sociais neste fim de semana, quando vídeos mostrando o que pareciam ser objetos comuns (e até frutas) foram cortados em pedaços e, na realidade, tinham recheio e cobertura. O bilionário Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram e WhatsApp também virou meme. Não, mas não porque ele era bolo. A questão era um pouco mais profunda (ou não) do que isso.

Em um passeio em uma praia no Havaí, Zuckerberg acabou usando protetor solar demais. Não demorou para que começassem a compará-lo com alguns personagens da cultura pop, como o Dr. Moreau, do filme “A Ilha do Dr. Moreau”, um mímico e até com o Coringa, o vilão dos quadrinhos do Batman.

O fato é que, apesar dos memes, Zuckerberg estava de pé na prancha de surf Efoil Board, que custa cerca de 12 mil dólares (algo entre 62.049 reais na cotação atual). Com o valor da prancha do bilionário, é possível, aqui no Brasil, comprar um Toyota Etios Sedan 1.5 automático, que custa um pouco mais de 61 mil reais. Até sobra um troco.

Mark Zuckerberg surfboards in Hawaii with way too much sunscreen https://t.co/TYcdDmBbZG pic.twitter.com/INyGVPvNY6 — New York Post (@nypost) July 19, 2020

Segundo o site americano Business Insider, é possível que o dono do Facebook estivesse usando um protetor solar com base em óxido de zinco, uma versão mais forte do protetor comum e que funciona como um bloqueio físico para que os raios solares não encostem em sua pele, uma boa opção para quem tem uma pele tão clara quanto Zuck. Apenas por curiosidade, um protetor do tipo pode custar entre 39 e 55 dólares (ou 201 e 284 reais, na cotação atual).

Existem rumores, também, de que Zuckerberg quer colonizar a ilha de Kauai, no Havaí. Um abaixo-assinado no site Change.org afirma que o bilionário estaria “processando moradores do local para que pudesse construir uma mansão em suas terras” — ou seja, em vez de procurar um espaço vazio, supostamente ele estaria tentando construir sua décima primeira casa em um local já habitado.

Zuckerberg é o quarto homem mais rico do mundo, segundo a Bloomberg, com uma fortuna estimada em 91,8 bilhões de dólares. Suas redes sociais vêm sofrendo um boicote forte de diversas empresas que não concordam com as políticas do Facebook acerca de discursos de ódio. Recentemente até a Disney entrou no pacote de companhias que pararam de anunciar nas redes sociais do bilionário e engrossou a lista, que já incluia gigantes como a Coca-Cola, a Lego, o Starbucks, a Unilever, a Adidas, a Ford e até a Microsoft.

A decisão parece ter afetado diretamente o bolso de Zuckerberg, que era o terceiro homem mais rico do mundo até o final de junho, quando viu a sua fortuna encolher e o valor de mercado da rede social cair em 56 bilhões de dólares. Em maio, a fortuna estimada do fundador do Facebook era de 89,1 bilhões.

Com o boicote, Zuck perdeu o posto de terceiro homem mais rico do mundo para o empresário francês Bernard Arnault, da LVMH, maior empresa de artigos de luxo do mundo, dona da Louis Vuitton, entre outras marcas.

E até agora não conseguiu se recuperar totalmente a ponto de ultrapassar Arnault, que tem 95,1 bilhões de dólares. Quem sabe o protetor não ajuda?