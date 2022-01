Youtuber Logan Paul aceita luta de boxe contra Whindersson Nunes

Whindersson Nunes mal se recuperou do estrago em seu rosto causado pela luta contra Acelino Popó Freitas, no domingo, 30, e já parece ter se metido em um novo combate.

O youtuber de 27 anos foi ao Twitter e lançou um desafio para Logan Paul, youtuber americano que também promove lutas de boxe.

"Posso desafiar também? O americano Logan Paul não quer lutar comigo, não? Bora, Logan Paul!", disse Whindersson. Logan respondeu com uma afirmativa: "Querido Whindersson, eu aceito seu desafio".

Querido @Whindersson, Eu aceito seu desafio. Continue treinando ☺️ https://t.co/PTTNsiH23w — Logan Paul (@LoganPaul) January 31, 2022

Apesar do empate contra Popó, Whindersson sabe que só não foi para a lona devido a ajuda do árbitro, que terminou alguns rounds antes da hora e manteve o comediante de pé com contagens constantes.

- Eu achei legal descobrir como é um nocaute. Uma coisa nova. Já vi tudo dessa vida. Agora senti uma mãozada: “Eita, quase dormi aqui”. Foi rapidinho. As pessoas viram isso aqui como se fosse a primeira vez que eu apanhei na vida. Não é não (risos). Não é a primeira, nem a última", disse ao fim da luta contra Popó.