YouTube enviará alerta para usuário antes de publicar comentário ofensivo

O YouTube está tentando combater comentários ofensivos nos vídeos publicados em sua plataforma. Sua nova ideia é um recurso que identifica comentários possivelmente ofensivos e pergunta ao usuário “Isso é algo que você realmente deseja compartilhar?” antes da publicação.

O intuito da empresa é dar ao usuário “uma opção de refletir antes de postar”, avisando-o que seu comentário pode ser ofensivo para outras pessoas. Porém, a ferramenta não impede que o conteúdo seja postado.

As solicitações não aparecem antes de cada comentário, mas para aqueles que o sistema do YouTube entende como ofensivo. O algoritmo se baseia em conteúdo que foi denunciado repetidamente.

Por enquanto, o novo recurso será lançado no Android e regulará apenas comentários em inglês.

De acordo com postagem no blog do YouTube, desde o início de 2019, a plataforma aumentou o número de remoções diárias de comentários de incitação ao ódio em 46 vezes.

No último trimestre, mais de 1,8 milhão de contas foram banidas por violar as políticas do site. Desse número, por volta de 54.000 são devido à incitação ao ódio.

“Este é o maior número de suspensões por discurso de ódio em um único trimestre”, afirma a empresa. “É três vezes mais do que no segundo trimestre de 2019, quando atualizamos nossa política de discurso de ódio.”

Para os criadores de conteúdo, o YouTube Studio (onde os criadores gerenciam seus canais) também terá um melhor sistema de filtragem. “Ouvimos dos criadores de conteúdo que podemos fazer mais para evitar que eles vejam comentários prejudiciais”, conta a plataforma em comunicado.

O novo filtro procurará comentários inadequados que foram automaticamente sinalizados e retidos para revisão. Eles serão removidos da fila para que “os criadores nunca precisem lê-los se não quiserem”. As ferramentas de moderação de comentários também foram simplificadas.