YouTube corta 100 funcionários à medida que as demissões do Google continuam

Nos recentes cortes do Google, a empresa anunciou a leva de demissões do YouTube nesta quinta-feira, 18. No corte, 100 funcionários de sua plataforma de vídeos deixam a empresa nos próximos dias. Esta decisão faz parte de uma série de reduções de pessoal que a empresa vem realizando, totalizando mais de mil desligamentos.

Conforme informações obtidas por meio de um email enviado aos colaboradores e analisado pelo The New York Times, as equipes de operações e gerenciamento de criadores do YouTube foram as mais afetadas. Antes dos cortes, o YouTube contava com 7.173 colaboradores.

Mary Ellen Coe, diretora de negócios do YouTube, expressou em nota aos funcionários a difícil decisão de eliminar algumas funções e se despedir de membros da equipe.

Os cortes impactam primariamente os grupos responsáveis por oferecer suporte aos milhões de criadores de conteúdo da plataforma, segundo duas fontes familiarizadas com a situação.

O YouTube enfrenta desafios significativos, como a desaceleração da publicidade no último ano e a crescente concorrência do TikTok, serviço de vídeos curtos popular entre o público mais jovem.

No contexto mais amplo, o Google vem buscando formas de reduzir custos e diminuir burocracias há mais de um ano. Na quinta-feira da semana passada, a empresa realizou demissões em sua divisão de engenharia central, no produto operado por voz Google Assistant e em alguns projetos de realidade aumentada.

Sundar Pichai, CEO do Google, informou aos funcionários que eles podem esperar cortes pelo resto do ano, embora não na mesma magnitude do ano passado. O Google registrou mais de 182.000 funcionários no final de setembro, um aumento significativo desde dezembro de 2019, quando tinha 119.000.

No entanto, a empresa, que era conhecida por suas comodidades generosas, agora se assemelha a muitas de suas congêneres do Vale do Silício.

Desde o início do ano, várias empresas de tecnologia anunciaram reduções de pessoal. A Discord divulgou na semana passada que demitiria 17% de sua equipe, aproximadamente 170 pessoas. A Amazon reduziu funcionários de seus serviços Twitch, Prime Video e MGM Studios. A Xerox anunciou este mês o corte de 15% de seu quadro de 23.000 funcionários, e a provedora de software de jogos Unity Software declarou a eliminação de 25% de sua força de trabalho.

O YouTube gera parte de sua receita através de anúncios que são exibidos antes e durante os vídeos. Contudo, o crescimento constante da plataforma foi interrompido por uma desaceleração publicitária que começou no final de 2022, em meio a inflação e taxas de juros crescentes, levando os anunciantes a cortarem seus orçamentos. A plataforma registrou receita em queda por vários trimestres, interrompendo essa tendência em junho. Até o momento, as vendas de anúncios ainda não superaram sua taxa anterior de crescimento.

Os funcionários do YouTube que foram demitidos têm 60 dias para encontrar novas funções dentro da empresa antes que seus desligamentos