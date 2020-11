YouTube cancela retrospectiva porque 2020 não dá mais

O YouTube anunciou nesta quinta-feira, 12, que não fará sua tradicional retrospectiva de final de ano em 2020, chamada YouTube Rewind. É a primeira vez que o vídeo, que teoricamente serve para mostrar alguns dos principais criadores de conteúdo da plataforma, é cancelado desde sua concepção, em 2010.

“O Rewind sempre foi planejado para ser uma celebração para vocês”, disse a empresa em comunicado publicado em sua página no Twitter. “Mas 2020 tem sido diferente. E não parece certo continuar com isso como se não fosse. Então estamos dando uma pausa no Rewind este ano”.

Apesar disso, a plataforma agradeceu aos usuários e criadores de conteúdo, por terem feito muitas coisas boas neste ano. “Vocês encontraram maneiras de levantar as pessoas, ajudá-las a lidar, e fazê-las rir. Vocês fizeram um ano difícil genuinamente melhor”.

O Rewind tem sido alvo de polêmica nos últimos anos. Em 2018, a retrospectiva foi o vídeo que mais recebeu marcações de “não gostei” na história da plataforma, após ter sido acusada por usuários de ser seletiva ao escolher quais criadores e qual conteúdo apareceram no vídeo. Naquele ano, a retrospectiva foi uma espécie de esquete, que contou com convidados e roteiro.

Até aquele Rewind, o YouTube vinha mudando o formato do vídeo para ser menos uma ode à comunidade e mais um aglomerado de criadores de conteúdo que podem ser apresentados para eventuais anunciantes na plataforma. Vários criadores de conteúdo chamaram atenção para isso, inclusive os que estão no vídeo.

Em 2019, a retrospectiva da plataforma foi bastante objetiva. Listou um “top 5” de vídeos mais curtidos e vistos, dentro de várias categorias. Rolou até um mea culpa sobre o desastre que havia sido a experiência de 2018.