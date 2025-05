YouTube aposta em anúncios interativos na TV e mira comportamento multitela do público

YouTube apresentou nesta quinta-feira, 15, novos formatos de anúncios para sua plataforma, com destaque para um modelo interativo voltado à TV conectada, ou CTV, que permitirá aos espectadores navegar por produtos na tela com o controle remoto. A novidade foi anunciada durante o evento Upfront da empresa, voltado a anunciantes, e teve apresentações de Lady Gaga e participações de influenciadores como Brittany Broski e MrBeast.

A estratégia parte da constatação de que muitos usuários assistem a vídeos na TV ao mesmo tempo em que usam o celular para interagir em redes sociais ou fazer compras. O novo formato de anúncio exibe uma vitrine de produtos no lado direito da tela durante a propaganda. Ao selecionar um item, o espectador é instruído a escanear um QR code com o celular, que direciona para o link de compra.

Também há a opção de enviar todos os links exibidos diretamente para o celular do espectador ao pressionar um botão no controle, facilitando a compra posterior.

O movimento da plataforma do Google ocorre em um contexto de crescente adoção de anúncios interativos no streaming. Recentemente, a Amazon revelou um formato semelhante para o Prime Video, com destaques de ofertas, avaliações de usuários e benefícios do serviço Prime.

Segundo dados internos da empresa, a TV foi o principal dispositivo de acesso ao YouTube nos EUA no primeiro trimestre de 2025. A dominância da plataforma no streaming é corroborada por dados da Nielsen, que aponta o YouTube como o serviço mais assistido no país há mais de dois anos, superando Netflix, Disney+ e Prime Video.

Números reforçam papel do YouTube na publicidade digital

Durante a apresentação, executivos também citaram uma pesquisa da Kantar que coloca o YouTube como a principal plataforma em que consumidores norte-americanos buscam informações sobre marcas. A companhia afirmou ainda que suas campanhas publicitárias na TV conectada geraram mais de 50 milhões de conversões mensais em média no quarto trimestre de 2024.

O formato de anúncio comprável, que une TV e celular, representa uma tentativa de capitalizar sobre o comportamento multitela do público — um padrão cada vez mais comum — ao mesmo tempo em que oferece uma experiência de compra direta dentro do conteúdo de entretenimento.